محافظات

صحة المنوفية: فتح مراكز فحص المقبلين على الزواج حتى 10مساءً فى رمضان

صحة المنوفية
صحة المنوفية
مروة فاضل

 أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة المنوفية عن فتح عدد من مراكز فحص المقبلين على الزواج خلال الفترة المسائية طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأوضحت صحة المنوفية أن العمل بالمراكز المحددة سيكون من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً، وفق جدول زمني مُقسم على ثلاث مراحل لتغطية مختلف مراكز المحافظة، على النحو التالي: أولاً: من 19 فبراير حتى 28 فبراير مركز صحي ميت خاقان – شبين الكوم، مركز صحي الشهداء، مركز صحي منوف. 

 ثانيًا: من 1 مارس حتى 10 مارس مركز صحي قويسنا، رعاية طفل سرس الليان، مركز صحي شما، مركز صحي الباجور

 ثالثًا: من 11 مارس حتى نهاية شهر رمضان مركز صحي بركة السبع، رعاية طفل تلا، مركز صحي السادات ، مركز صحي شبين. 

وأكدت مديرية الصحة أن مدّ ساعات العمل يأتي في إطار الحرص على تخفيف التكدس وتسهيل حصول المواطنين على خدمة فحص المقبلين على الزواج، والتي تُعد من أهم المبادرات الرئاسية الهادفة إلى دعم صحة الأسرة المصرية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يضمن حياة صحية مستقرة للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أن المديرية مستمرة في التوسع بخدمات المبادرات الصحية وتطوير آليات تقديمها، بما يحقق أعلى مستوى من الجودة وسهولة الوصول للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن العمل مستمر لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مبادرات مديرية الصحة

