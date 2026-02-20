دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق شقة بمدينة منوف.

وانتقل وليد سالم رئيس مركز ومدينه منوف، إلى موقع نشوب حريق بمبنى سكني مكون من ثلاث طوابق بشارع أحمد سلامة بمدينة منوف بشقة الدور الأول علوي، بحضور نائبه فرج عز الدين وقسم شرطة منوف.

تم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق بمعرفه وحدة إطفاء منوف، وتم فصل الكهرباء عن الشقة بمعرفة فرع كهرباء منوف وقسم الإنارة العامة بمجلس المدينة من خلال برج مجلس مدينة منوف، كما تم فصل الغاز عن المبنى بمعرفة فرع شركة غاز مصر بشبين الكوم وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية.