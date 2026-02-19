قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع أولاد عم في حادث تصادم بالمنوفية

مروة فاضل

لقي شابان أولاد عم مصرعهما في حادث تصادم على طريق ميت خلف اصطباري بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. 

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفين على طريق ميت خلف بمركز شبين الكوم. 

بالانتقال، تبين تصادم دراجة نارية وسيارة سوزوكي، ما أدى إلى مصرع الشابين محمد أسامة فرج ونجل عمه نجيب هاني فرج. 

وينتظر أهالي قرية شبرا خلفون وصول الجثامين إلى القرية لتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية. 

تم نقل الجثامين إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حادث مصرع شابين

