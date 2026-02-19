مصرع أولاد عم في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شابان أولاد عم مصرعهما في حادث تصادم على طريق ميت خلف اصطباري بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومتوفين على طريق ميت خلف بمركز شبين الكوم.

بالانتقال، تبين تصادم دراجة نارية وسيارة سوزوكي، ما أدى إلى مصرع الشابين محمد أسامة فرج ونجل عمه نجيب هاني فرج.

وينتظر أهالي قرية شبرا خلفون وصول الجثامين إلى القرية لتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

تم نقل الجثامين إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.