وكيل صحة المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات استعدادًا لشهر رمضان

عقد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية و مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية منضبطة وذات جودة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة التركيز الإداري والرقابي على قطاعات الرعاية الأساسية، والتمريض، وإدارة الصيادلة، مع وضع نظام واضح ومُحكم لرصد نواقص الأدوية والإبلاغ الفوري عنها، ومتابعة طلبيات الأدوية بشكل دوري، إلى جانب تكثيف مرور مفتشي الصيدلة لمراجعة أرصدة الأدوية، خاصة أدوية المبادرات الصحية.

وشدد على رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان، مع الالتزام بتواجد مدير المستشفى صباحًا ونائبه مساءً، ومراجعة مؤشرات الأداء، وخطط الصيانة الدورية، مع إعداد خطط عمل تفصيلية لكل إدارة تُعرض على الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية، تتضمن برامج المرور والمتابعة، ورصد السلبيات والعمل على معالجتها فورًا.

كما وجّه بضرورة تنفيذ جولات تفتيشية يومية على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري، والحضور والانصراف، وأعمال الصيانة، مع توثيق جميع الأعمال بتقارير إدارية دقيقة تُعرض على وكيل المديرية لتقييم الأداء، مؤكدًا أن أي تقارير غير دقيقة أو غير موثقة ستخضع للمراجعة من فرق المديرية والمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تشكيل فرق مرور يومية بكل إدارة، وإعداد تقارير أسبوعية عن الإنجاز تُرفع للعرض على الجهات المختصة، مؤكدًا أن الرعاية الأساسية تمثل خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية، ما يتطلب تطوير الأداء بها بشكل مستمر، مع دعم جهود المبادرات الرئاسية وبرامج “حياة كريمة”.

كما تقرر إعداد جدول نوبتجيات يومي يُرسل إلى الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي مع نسخة للمكتب الفني ، وضمان تواجد أكثر من طبيب بالاستقبال خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى مراجعة الجداول اليومية للمستشفيات، ورفع تقارير الإنجاز الأسبوعية تمهيدًا لمراجعتها من المحافظة.

واختتم الدكتور عمرو مصطفى الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.