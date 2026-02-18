قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل صحة المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات استعدادًا لشهر رمضان

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

عقد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية و مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية ، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية منضبطة وذات جودة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة التركيز الإداري والرقابي على قطاعات الرعاية الأساسية، والتمريض، وإدارة الصيادلة، مع وضع نظام واضح ومُحكم لرصد نواقص الأدوية والإبلاغ الفوري عنها، ومتابعة طلبيات الأدوية بشكل دوري، إلى جانب تكثيف مرور مفتشي الصيدلة لمراجعة أرصدة الأدوية، خاصة أدوية المبادرات الصحية.

وشدد على رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان، مع الالتزام بتواجد مدير المستشفى صباحًا ونائبه مساءً، ومراجعة مؤشرات الأداء، وخطط الصيانة الدورية، مع إعداد خطط عمل تفصيلية لكل إدارة تُعرض على الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية، تتضمن برامج المرور والمتابعة، ورصد السلبيات والعمل على معالجتها فورًا.

كما وجّه بضرورة تنفيذ جولات تفتيشية يومية على المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الانضباط الإداري، والحضور والانصراف، وأعمال الصيانة، مع توثيق جميع الأعمال بتقارير إدارية دقيقة تُعرض على وكيل المديرية لتقييم الأداء، مؤكدًا أن أي تقارير غير دقيقة أو غير موثقة ستخضع للمراجعة من فرق المديرية والمحافظة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية تشكيل فرق مرور يومية بكل إدارة، وإعداد تقارير أسبوعية عن الإنجاز تُرفع للعرض على الجهات المختصة، مؤكدًا أن الرعاية الأساسية تمثل خط الدفاع الأول للمنظومة الصحية، ما يتطلب تطوير الأداء بها بشكل مستمر، مع دعم جهود المبادرات الرئاسية وبرامج “حياة كريمة”.

كما تقرر إعداد جدول نوبتجيات يومي يُرسل إلى الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي مع نسخة للمكتب الفني ، وضمان تواجد أكثر من طبيب بالاستقبال خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى مراجعة الجداول اليومية للمستشفيات، ورفع تقارير الإنجاز الأسبوعية تمهيدًا لمراجعتها من المحافظة.

واختتم الدكتور عمرو مصطفى  الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية شهر رمضان

بدائل أرخص للحوم في رمضان
صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
