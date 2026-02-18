قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
ارتفاع الدولار والريال السعودي .. تعرف على أسعار العملات اليوم
تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة
دخل الفرد بالدول النامية 6500 دولار،.. ماذا قال محيي الدين عن مستقبل الاقتصاد العالمي؟
القبض على سائق طلب أجرة زيادة بسوهاج
تصاعد دخان كثيف.. 5 جرحى في انفجار كنيسة بنيويورك
حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

طالب يتخلص من حياته لتعثره دراسيا في المنوفية

طالب يتخلص من حياته في المنوفية
طالب يتخلص من حياته في المنوفية
مروة فاضل

تخلص طالب من حياته شنقا باحدي قري مركز تلا في محافظة المنوفية بسبب تعثره دراسيا. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع طالب ثانوي شنقا داخل مسكنه بمركز تلا. 

بالانتقال تبين قيام الطالب “ ز. م ” 17 سنة ومقيم إحدي قري تلا طالب بالثانوي العام وعثر عليه مشنوقا بحبل داخل حجرته. 

وأكدت الأسرة أن نجلهم كان يعاني من أزمة نفسية بسبب تعثره دراسيا فقرر التخلص من حياته ووجدوه معلقا بحبل داخل غرفته وسط نفي الشبهة الجنائية. 

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وبسؤال أسرته أكدوا أنهم فوجئوا به معلقًا، ونقلوه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه كان فارق الحياة، مرجعين الواقعة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تعثره الدراسي، ونفوا وجود شبهة جنائية

