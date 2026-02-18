طالب يتخلص من حياته لتعثره دراسيا في المنوفية

تخلص طالب من حياته شنقا باحدي قري مركز تلا في محافظة المنوفية بسبب تعثره دراسيا.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بمصرع طالب ثانوي شنقا داخل مسكنه بمركز تلا.

بالانتقال تبين قيام الطالب “ ز. م ” 17 سنة ومقيم إحدي قري تلا طالب بالثانوي العام وعثر عليه مشنوقا بحبل داخل حجرته.

وأكدت الأسرة أن نجلهم كان يعاني من أزمة نفسية بسبب تعثره دراسيا فقرر التخلص من حياته ووجدوه معلقا بحبل داخل غرفته وسط نفي الشبهة الجنائية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبسؤال أسرته أكدوا أنهم فوجئوا به معلقًا، ونقلوه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه كان فارق الحياة، مرجعين الواقعة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة تعثره الدراسي، ونفوا وجود شبهة جنائية