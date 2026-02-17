محافظ المنوفية يجتمع بالمسئولين التنفيذيين لبحث الجاهزية الكاملة للشهر الكريم

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لاستعراض الاستعدادات النهائية لكافة المديريات الخدمية وخطط العمل المتكاملة لضمان تلبية إحتياجات المواطنين وتوفير الاجواء المناسبة بما يضمن تحقيق رضاهم ومتطلباتهم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، المحاسب اسامة عز الدين وكيل وزارة التموين ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف ، الدكتورة ولاء عبد الرازق مدير هيئة إسعاف المنوفية ، العقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين ، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية .

حيث تم إستعراض خطة عمل كل مديرية علي حده استعدادات لشهر رمضان الكريم ، وأفاد مدير مديرية التموين أنه تم التأكيد علي توافر كافة الأرصدة من كافة السلع التموينية والاساسية والمواد البترولية لتلبية إحتياجات المواطنين ، وكذا إستعراض جهود مباحث تموين المنوفية في توجيه الضربات الإستباقية للمخالفين والتصدي بقوة لمحاربة محتكري السلع ومتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار .

وشدد محافظ المنوفية قائلاً " مفيش مفتش تموين قاعد في مكتبه والناس لازم تشعر بالتواجد الميداني في الشارع " ، وشن حملات تفتيشية مفاجئة علي كافة المخابز البلدية والتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز ، موجهاَ بإعداد تقارير عمل يومية لكافة الإحتياجات والمتطلبات للعمل علي توفيرها بما يلبي إحتياجات ومتطلبات المواطنين .

وفيما يخص قطاع الصحة أكد محافظ المنوفية على رفع درجة الجاهزية الكاملة لكافة المنشأت الصحية وتوافر كافة الارصدة من المستلزمات الطبية لضمان تقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين طوال الشهر الكريم ، وأشار مدير مديرية الصحة إلى أن هناك متابعات ميدانية من خلال إدارة الطب الوقائي للوقوف على الحالة العامة لمستوى جودة الخدمات ، مع استمرار عمل مكاتب الصحة على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين ، كما أطمئن المحافظ على الجاهزية الكاملة لهيئة إسعاف المنوفية من خلال توافر كافة السيارات المجهزة وخطط انتشارها بنطاق المحافظة والتنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع أي طوارئ.

كما تم مناقشة خطة الادارة العامة للمرور للحد من التكدسات المرورية خلال الشهر الكريم والتعامل الفوري مع كافة الاشغالات المتواجدة بالشوارع ومتابعة لحظية لمواقف السيارات تيسيراً على المواطنين ، كما تم مناقشة خطة عمل مديرية الاوقاف والجاهزية الكاملة للمساجد لاستقبال المصليين والخطة الدعوية لنشر قيم الاسلام السمحة والفكر الوسطي المستنير.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين جودة الخدمات المقدمة على رأس الأولويات ، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية ، مع التأكيد على أنه سيولي اهتمامًا بالغًا بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.