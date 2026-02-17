قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية يجتمع بالمسئولين التنفيذيين لبحث الجاهزية الكاملة للشهر الكريم

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لاستعراض الاستعدادات النهائية لكافة المديريات الخدمية وخطط العمل المتكاملة لضمان تلبية إحتياجات المواطنين وتوفير الاجواء المناسبة بما يضمن تحقيق رضاهم ومتطلباتهم، بحضور  محمد موسي نائب المحافظ، المحاسب اسامة عز الدين وكيل وزارة التموين ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الأوقاف ، الدكتورة ولاء عبد الرازق مدير هيئة إسعاف المنوفية ، العقيد أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين ، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية . 

حيث تم إستعراض خطة عمل كل مديرية علي حده استعدادات لشهر رمضان الكريم ، وأفاد مدير مديرية التموين أنه تم التأكيد علي توافر كافة الأرصدة من كافة السلع التموينية والاساسية والمواد البترولية لتلبية إحتياجات المواطنين ، وكذا إستعراض جهود مباحث تموين المنوفية في توجيه الضربات الإستباقية للمخالفين والتصدي بقوة لمحاربة محتكري السلع ومتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار .

وشدد محافظ المنوفية قائلاً " مفيش مفتش تموين قاعد في مكتبه  والناس لازم  تشعر بالتواجد الميداني في الشارع " ، وشن حملات تفتيشية مفاجئة علي كافة المخابز البلدية والتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز ، موجهاَ بإعداد تقارير عمل يومية لكافة الإحتياجات والمتطلبات للعمل علي توفيرها بما يلبي إحتياجات ومتطلبات المواطنين .

وفيما يخص قطاع الصحة أكد محافظ المنوفية على  رفع درجة الجاهزية الكاملة  لكافة المنشأت الصحية وتوافر كافة  الارصدة من المستلزمات الطبية لضمان تقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين طوال الشهر الكريم ، وأشار مدير مديرية الصحة إلى أن هناك متابعات ميدانية من خلال إدارة الطب الوقائي للوقوف على الحالة العامة لمستوى جودة الخدمات ، مع استمرار عمل مكاتب الصحة على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين  ، كما أطمئن المحافظ على الجاهزية الكاملة لهيئة إسعاف المنوفية من خلال توافر كافة السيارات المجهزة وخطط انتشارها بنطاق المحافظة والتنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع أي طوارئ.

كما تم مناقشة خطة الادارة العامة للمرور للحد من التكدسات المرورية خلال الشهر الكريم والتعامل الفوري مع كافة الاشغالات المتواجدة بالشوارع ومتابعة لحظية لمواقف السيارات تيسيراً على المواطنين ، كما تم مناقشة خطة عمل مديرية الاوقاف والجاهزية الكاملة للمساجد لاستقبال المصليين والخطة الدعوية لنشر قيم الاسلام السمحة والفكر الوسطي المستنير.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أن المواطن وتلبية متطلباته وتحسين جودة الخدمات المقدمة على رأس الأولويات ، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية ، مع التأكيد على أنه سيولي اهتمامًا بالغًا بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية اجتماع شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12

تهنئة

مدبولي يهنئ الشعب المصري والشعوب الغربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد الفوري على طلبات النواب

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد