سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

ردت الفنانة سلاف فواخرجي علي ارتدائها الحجاب في احدث تجاربها السينمائية في ايران.

وقالت سلاف فواخرجي في منشور علي موقع فيسبوك: لمن شغلهم حجابي أو نصفه، وتغاضوا عن

الفيلم وموضوعه ونجاحه أقول: لم يفرض عليّ

أحد هناك شيئًا، ولن يفرض علي أحد شيئاً هنا.

أنا أختار أن أحترم المكان والزمان والناس.



وتابعت فواخرجي: كممثلة، أحب اكتشاف العوالم الأخرى، وارتداء

أزيائها بدافع المعرفة والود ، ارتديت من قبل الزي الفلسطيني/الأردني

والمصري والعُماني، والتونسي، والجزائري،

والسوداني والمغربي والكردي العراقي

والعباءة الإماراتية والسعودية، والآن ..الإيراني… وسأبقى أتشرف بكل ثقافة أزورها.



واستكملت الممثلة السوريه سلاف فواخرجي: وفي بلدي، ارتديت أزياء دير الزور والرقة والسويداء والساحل ودمشق ودرعا والجولان وحماة زرت الجامع والكنيسة والكنيس

ودرست في جامعة دمشق حضارة هذا الشرق

وقرأت عن أزيائه.



وتابعت: تربیت على احترام اختلاف الناس وأدركت أن

جمال الكون في تنوّعه لا في تناظره؛ فالتناظر

الكامل قد يكون مريحًا، لكنه بلا دهشة…أما الاختلاف فهو ما يمنح العالم روحه