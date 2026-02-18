سلاف فواخرجي: لم يفرض عليا ارتداء الحجاب في إيران

ردت الفنانة سلاف فواخرجي علي ارتدائها الحجاب في احدث تجاربها السينمائية في ايران.
وقالت سلاف فواخرجي في منشور علي موقع فيسبوك: لمن شغلهم حجابي أو نصفه، وتغاضوا عن
الفيلم وموضوعه ونجاحه أقول: لم يفرض عليّ
أحد هناك شيئًا، ولن يفرض علي أحد شيئاً هنا.
أنا أختار أن أحترم المكان والزمان والناس.
وتابعت فواخرجي: كممثلة، أحب اكتشاف العوالم الأخرى، وارتداء
أزيائها بدافع المعرفة والود ، ارتديت من قبل الزي الفلسطيني/الأردني
والمصري والعُماني، والتونسي، والجزائري،
والسوداني والمغربي والكردي العراقي
والعباءة الإماراتية والسعودية، والآن ..الإيراني… وسأبقى أتشرف بكل ثقافة أزورها.
واستكملت الممثلة السوريه سلاف فواخرجي: وفي بلدي، ارتديت أزياء دير الزور والرقة والسويداء والساحل ودمشق ودرعا والجولان وحماة زرت الجامع والكنيسة والكنيس
ودرست في جامعة دمشق حضارة هذا الشرق
وقرأت عن أزيائه.
وتابعت: تربیت على احترام اختلاف الناس وأدركت أن
جمال الكون في تنوّعه لا في تناظره؛ فالتناظر
الكامل قد يكون مريحًا، لكنه بلا دهشة…أما الاختلاف فهو ما يمنح العالم روحه