إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
فن وثقافة

هعتزل بسببه.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بعد ظهورها في رامز ليفل الوحش

غاده عبد الرازق
غاده عبد الرازق
ميرنا محمود

أثارت النجمة غادة عبد الرازق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهورها  في برومو برنامج رامز ليفل الوحش، الذى يقدمه الفنان رامز جلال.

وتداول رواد مواقع التواصل تعليقات كوميدية، من بينها تعليق لإحدى المتابعات قالت  «فى حلقة غادة رامز هيتحط على أجهزة التنفس الصناعى، وهيعتزل المقالب سنتين»،لترد غادة عبد الرازق على التعليق "هعتزل بسببه".

وكان قد طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية البرومو الرسمى لبرنامج «رامز ليفل الوحش» للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه عبر شاشة MBC مصر ضمن موسم رمضان.

وكشف البرومو عن ملامح المقلب، الذى جاء مستوحى من أجواء المسلسل الكورى الشهير «لعبة الحبار»، و ظهر رامز جلال مرتديا بدلة سواء و قناع مخيف   وبصوت مرعب،مما أضفي حالة من الرعب و الانهيار على ضيوف البرنامج.

وظهر في البرومو استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وابرزهم ، رحمة محسن، غادة عبد الرازق، أسماء جلال، أحمد السقا، حمو بيكا، روجينا ، دينا، مصطفى غريب ، كارولين عزمي، ومروان عطية.

وتدور أحداث المقلب حول دخول الضيوف في عدة أماكن ضيقة يتعرضون فيها إلى مواقف صعبة كالرش بالمياه والتعرض للصعق الكهربائي.

وأثار الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن النجم الأعلي اجرا  مقابل الظهور في حلقة واحدة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن البرنامج الذي يحمل اسم رامز ليفل الوحش ويعرض خلال موسم رمضان، استقطب عددًا من نجوم الفن والرياضة، وسط تكهنات بأرقام مالية وُصفت بأنها “خرافية”.

غاده عبد الرازق برنامج رامز رامز جلال رامز ليفل الوحش

