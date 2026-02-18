جرائم لم تتوقف.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة

أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، ما لايقل عن 17 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا من محافظة الخليل، ومواطناً من الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى شاب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

وأضافت أن قولت الاحتلال اعتقلت ، شاباً من سكنات الجامعة الأمريكية في جنين، بعد اقتحامه وتفتشه.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.