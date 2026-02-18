تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

التقى الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية المصرية، بالفريق أول ضياء جمال قاضى أوجلو قائد القوات الجوية التركية والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات الجوية، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون المثمر بين القوات الجوية المصرية والتركية.

وأكد قائد القوات الجوية خلال اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من تقارب العلاقات الذى يعود بالنفع على القوات الجوية المصرية والتركية.

من جانبه أشار قائد القوات الجوية التركية إلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين القوات الجوية لكلا البلدين الصديقين.

وعلى هامش الزيارة قام قائد القوات الجوية التركية بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات الجوية المصرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات الجوية فى الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.