عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بالقليوبية

تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية وذلك بعد إصابة 9 أشخاص وتصادم سيارتين على الطريق.



واصيب 9 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع انقاض الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق مرة أخرى.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالواقعة وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الحر قبل كارثة التحصيل ، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى .



كما قررت جهات التحقيق حبس فكهاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.