الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

أسماء عبد الحفيظ

مع بداية شهر رمضان، تشعر كثير من النساء بحيرة حقيقية: كيف أوازن بين العمل، ومسؤوليات البيت، والعبادات، دون أن أستنزف طاقتي؟ فاليوم الرمضاني قصير، والطاقة محدودة، والمهام لا تتوقف. لكن الحقيقة أن السر لا يكمن في زيادة الجهد، بل في حسن التنظيم وإدارة الأولويات بذكاء.

قال هبه شمندي أخصائي الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن رمضان ليس شهر ضغط إضافي، بل فرصة لإعادة ترتيب حياتك، روحيًا وعمليًا، إليكِ خطة عملية تساعدك على تنظيم وقتك بين العمل والعبادة دون شعور بالتقصير أو الإرهاق.

ابدئي بتحديد أولوياتك بوضوح

أول خطوة هي أن تسألي نفسك: ما الأهم في هذا الشهر؟ ضعي قائمة مختصرة بأهدافك الرمضانية، مثل ختم القرآن، صلاة التراويح، الصدقة، أو تحسين علاقتك بأسرتك. ثم قارنيها بمهام عملك اليومية. عندما تكون الأولويات واضحة، يصبح اتخاذ القرار أسهل.

لا تحاولي فعل كل شيء دفعة واحدة. الكمال في رمضان ليس مطلوبًا، بل الاستمرارية أهم من الكثرة.

نظّمي يومك حسب طاقتك لا حسب الساعة

طاقتك في رمضان تختلف عن الأيام العادية. غالبًا تكونين أكثر نشاطًا بعد السحور مباشرة أو بعد الإفطار بساعتين. استغلي هذه الفترات في المهام التي تحتاج تركيزًا، سواء كانت مهام عمل أو عبادة مثل قراءة جزء من القرآن بتدبر.

أما فترة ما بعد الظهر، فقد تشهد انخفاضًا في الطاقة. خصصيها للأعمال الروتينية أو المهام الخفيفة التي لا تتطلب مجهودًا ذهنيًا كبيرًا.

استثمري أوقات الانتظار الصغيرة

الدقائق المهدرة بين المهام قد تتحول إلى كنز رمضاني. أثناء المواصلات، أو انتظار تجهيز الطعام، يمكنك الاستماع إلى تلاوة قرآنية أو درس ديني قصير. تقسيم العبادة إلى جرعات صغيرة خلال اليوم يجعلها أسهل وأقل ضغطًا.

خططي للوجبات مسبقًا

تحضير قائمة أسبوعية لوجبات الإفطار والسحور يوفر عليك وقتًا وجهدًا كبيرين، يمكنك تجهيز بعض المكونات مسبقًا أو طهي كميات تكفي يومين، تقليل الوقت في المطبخ يمنحك مساحة أكبر للراحة أو العبادة.

تذكري أن الإفطار البسيط الصحي أفضل من المائدة المرهقة. رمضان ليس موسم استعراض أطباق، بل موسم عبادة واعتدال.

لا تهملي النوم

قلة النوم تؤثر على تركيزك في العمل وعلى خشوعك في العبادة. حاولي تنظيم ساعات نومك بحيث تحصلي على قدر كافٍ من الراحة، ولو من خلال قيلولة قصيرة خلال النهار إن أمكن.

النوم الجيد يساعدك على الحفاظ على توازن مزاجك، ويقلل الشعور بالإجهاد الذي قد يجعلك تفقدين حماسك للعبادة.

تعلّمي قول “لا”

ليس عليكِ تلبية كل الدعوات أو المشاركة في كل التجمعات. اختاري ما يناسب طاقتك وأهدافك. تقليل الالتزامات الاجتماعية المرهقة يمنحك وقتًا أكثر لنفسك ولعبادتك.

اجعلي العمل جزءًا من نيتك

حتى ساعات العمل يمكن أن تتحول إلى عبادة إذا استحضرتِ نية الإتقان وخدمة الآخرين. تغيير زاوية النظر يجعلك تشعرين أن يومك كله يحمل قيمة روحية، وليس فقط وقت الصلاة.

راقبي تقدمك وعدّلي خطتك

في نهاية كل أسبوع، قيّمي نفسك بلطف: ما الذي نجح؟ ما الذي يحتاج تعديلًا؟ المرونة مهمة، لأن كل يوم في رمضان له ظروفه الخاصة.

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

