أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا

أعلنت شركة ماراسو بيتي فورز، الرائدة في صناعة الشوكولاتة الفاخرة في لندن، عن دخولها في إجراءات الإفلاس رسميًا بعد أكثر من أربعة عقود من التأسيس.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن الشركة تأسست عام 1987 على يد الشيفين رولف كيرن و جابي كوهلر واستحوذت عليها مجموعة بريستات في 2006.

وعلى مدار السنوات، أصبحت ماراسو أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن، حيث كانت تزود علامات بارزة مثل بريستات، سيلفريدجز، هارودز، فورتنام آند ماسون، وبريت آ مانيه.

وتنتج الشركة سنويًا أكثر من 300 طن من الشوكولاتة في منشآتها بمنطقة بارك رويال.

وفي 6 فبراير، تم تعيين المسؤولين الرسميين عن إدارة الإفلاس، وأكدت الشركة الخبر؛ وقد تم تعيين أليساندرو سيدولي وجيسيكا باركر من شركة زينادين لإدارة التعافي المالي كمسؤولين مشتركين عن عملية الإدارة.

وبموجب صفقة “pre-pack”، سيتم بيع الشركة الأم بريستات إلى لارتيزان دو شوكولا، التي تملكها بولوس كابيتال مانجمنت، فيما يُتوقع أن تستمر بريستات كعلامة تجارية تعمل عبر الإنترنت فقط.

ويأتي هذا التطور بعد معاناة صناعة الشوكولاتة من ارتفاع أسعار الكاكاو عالميًا إلى مستويات قياسية في 2024، نتيجة الأمراض والظروف المناخية القاسية التي ضربت محاصيل الكاكاو، خاصة في غانا وكوت ديفوار، اللتين تنتجان معًا نحو 60% من الإنتاج العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن بريستات كانت حاصلة على ترخيصين ملكيين، وصنفت ضمن أفضل ثلاثة متاجر شوكولاتة في العالم.

وقال متحدث باسم الصحيفة إنه تم التواصل مع بريستات للتعليق على هذه التطورات.