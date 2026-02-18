قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
بعد مطالبات قيادات الوفد باسترداد 18 مليون جنيه من الحزب.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا

أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
أ ش أ

أعلنت شركة ماراسو بيتي فورز، الرائدة في صناعة الشوكولاتة الفاخرة في لندن، عن دخولها في إجراءات الإفلاس رسميًا بعد أكثر من أربعة عقود من التأسيس.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أن الشركة تأسست عام 1987 على يد الشيفين رولف كيرن و جابي كوهلر واستحوذت عليها مجموعة بريستات في 2006.

وعلى مدار السنوات، أصبحت ماراسو أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن، حيث كانت تزود علامات بارزة مثل بريستات، سيلفريدجز، هارودز، فورتنام آند ماسون، وبريت آ مانيه.

وتنتج الشركة سنويًا أكثر من 300 طن من الشوكولاتة في منشآتها بمنطقة بارك رويال.

وفي 6 فبراير، تم تعيين المسؤولين الرسميين عن إدارة الإفلاس، وأكدت الشركة الخبر؛ وقد تم تعيين أليساندرو سيدولي وجيسيكا باركر من شركة زينادين لإدارة التعافي المالي كمسؤولين مشتركين عن عملية الإدارة.

وبموجب صفقة “pre-pack”، سيتم بيع الشركة الأم بريستات إلى لارتيزان دو شوكولا، التي تملكها بولوس كابيتال مانجمنت، فيما يُتوقع أن تستمر بريستات كعلامة تجارية تعمل عبر الإنترنت فقط.

ويأتي هذا التطور بعد معاناة صناعة الشوكولاتة من ارتفاع أسعار الكاكاو عالميًا إلى مستويات قياسية في 2024، نتيجة الأمراض والظروف المناخية القاسية التي ضربت محاصيل الكاكاو، خاصة في غانا وكوت ديفوار، اللتين تنتجان معًا نحو 60% من الإنتاج العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن بريستات كانت حاصلة على ترخيصين ملكيين، وصنفت ضمن أفضل ثلاثة متاجر شوكولاتة في العالم.

وقال متحدث باسم الصحيفة إنه تم التواصل مع بريستات للتعليق على هذه التطورات.

شركة ماراسو بيتي فورز الرائدة في صناعة الشوكولاتة الفاخرة في لندن إجراءات الإفلاس رسميًا صحيفة ذا صن البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لـ 6 شركات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة خاضعة لها

وزير الصناعة

وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي بحلول رمضان: شهر الخير والعمل من أجل مستقبل أفضل

لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية،

رجال أعمال الإسكندرية و"المشغّل الاقتصادي بالجمارك" يبحثان التعاون المشترك

بالصور

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد