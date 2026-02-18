قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله توسع الدولة في افتتاح منافذ السلع ومعارض "أهلاً رمضان"، في إطار تلبية احتياجات المواطنين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويبرز الفيديو تكثيف الحكومة جهودها لضبط الأسواق وزيادة ضخ السلع الغذائية، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وذلك من خلال التوسع في المنافذ والمعارض السلعية، وفي مقدمتها معارض "أهلًا رمضان"، لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالمتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع، مع الالتزام بالأسعار المعلنة ونِسَب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر احتياجاتهم اليومية بشكل منتظم.

وخلال الفيديو، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض، أن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض، يضم حوالي 120 عارضًا يقدمون مختلف السلع الغذائية الأساسية من سكر وزيت وغيرها، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

من جانبهم، أشاد عدد من المواطنين بمدى توافر مختلف السلع داخل المعرض، مؤكدين أن المعروضات تشمل كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم والأسماك والتمور، لافتين إلى أن العروض والتخفيضات داخل معرض "أهلاً رمضان" حقيقية، وأسعارها أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشيرين إلى وفرة السلع وجودة المنتجات المتاحة، ما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الرمضانية بسهولة ويسر.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

مسلسل فخر الدلتا

أحمد رمزي: فخر الدلتا أهم خطوة في حياتي وحلم كبير تحقق

نادية شكري

حقيقة وفاة نادية شكري.. خاص

أحمد مالك

بدافع الحب.. مالك يورّط هدى المفتي في قضية سرقة بـ سوا سوا

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

