الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
توك شو

بالتزامن مع شهر رمضان..أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق والمنافذ

منار عبد العظيم

مع دخول شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثير من المواطنين في التساؤل عن أسعار اللحوم التي تشهد تغيرات ملحوظة في الأسواق. 

ونرصد من خلال صدي البلد قائمة بأسعار اللحوم المتداولة في المنافذ اليوم:

أسعار اللحوم المفرومة أو المكعبات: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار الضاني بالعظم: 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحم الجاموسي: 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في محال الجزارة: 400 جنيهًا للكيلو في المتوسط.

أسعار الكفتة البلدي: 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار المفروم البلدي: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار المفروم المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة: 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة المجمدة: 180 جنيهًا للكيلو.

أسعار البتلو البلدي: 500 جنيهًا للكيلو.

أسعار البتلو المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتف الضاني المجمد: 270 جنيهًا للكيلو.

أسعار الضاني البرقي: 540 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدهن الجملي والبقري: 200 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحمة الرأس: 180 جنيهًا للكيلو.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة كثفت استعداداتها لشهر رمضان عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة وخيام “أهلاً رمضان”، مشيرًا إلى أن التخفيضات لا تقل عن 20% وتصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.

ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنوفية

وقال  الدكتور خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المنافذ التابعة للوزارة توفر السكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، إضافة إلى ياميش رمضان وباقي السلع الغذائية، بالتعاون مع موردين معتمدين.

وأكد أن جميع المنتجات تخضع لرقابة صارمة وتُطرح بجودة مماثلة للمعروض في الأسواق، ولكن بأسعار أقل نتيجة تقليل حلقات التداول وعدم وجود وسيط.

وأضاف أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمنع أي ممارسات احتكارية، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أن سعر اللحوم البلدية الحية في بعض المنافذ مثل الدقي وباب الشعرية والمريوطية يبلغ 280 جنيهًا للكيلو، فيما تُطرح اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة سعر اللحوم أسعار اللحوم اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بدائل أرخص للحوم في رمضان
صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
