قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجات الحكومة 2026.. حزمة اجتماعية جديدة لصالح المواطن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلن أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى توفير دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

 هذه الحزمة التي تم الإعلان عنها تشمل أربعة مسارات رئيسية تتناول جوانب الدعم النقدي، والخدمات الصحية، والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى مساندة فئات أخرى ذات احتياجات خاصة، ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الإنفاق العام نحو تحسين الظروف المعيشية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

كشف أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر". 

وأضاف: الحزمة تهدف إلى تقديم دعم شامل للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي ترتكز على أربعة مسارات رئيسية، بما في ذلك الدعم النقدي الاستثنائي، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم المبادرات التنموية، بالإضافة إلى مساندة فئات أخرى ذات احتياجات خاصة.

المسارات الأربعة للحزمة الاجتماعية

1. الدعم النقدي الاستثنائي

تضمن الحزمة صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026. كما ستستفيد نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» في رمضان والعيد، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

2. تعزيز الخدمات الصحية

يشهد القطاع الصحي دعمًا كبيرًا ضمن الحزمة الاجتماعية، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة.

 إضافة إلى تخصيص 3 مليارات أخرى لدعم العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

 كما سيتم تخصيص 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في أبريل المقبل.

3. مبادرة «حياة كريمة»

في إطار دعم التنمية المحلية، خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

الهدف من هذا التمويل هو تنفيذ حوالي ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا.

4. مساندة الفئات الأخرى

الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي والخدمات الصحية فقط، بل تشمل أيضًا مساندة فئات أخرى مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، وذلك لتحسين الظروف المعيشية لمجموعة واسعة من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

أهداف الحزمة الاجتماعية

أكد أحمد سيد أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم في مصر. 

وتهدف المبادرات إلى توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الإنفاق العام على الفئات الأكثر احتياجًا.

صرف حزمة حماية اجتماعية صرف منح للمواطنين قرارات جديدة من الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

أرشيفية

التحقيق في واقعة مصرع فتاة صدمها قطار بضائع بـ 6 أكتوبر

ردع مخالفين قانونيا

توجيهات عاجلة من أول ساعة.. محافظ الغربية يوجه بتدشين حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم

العروسان ضحايا حادث الغربية

بعد 3 أيام زواج.. وفاة عروسين اختناقا بالغاز داخل شقتهما بالغربية

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد