مفاجات الحكومة 2026.. حزمة اجتماعية جديدة لصالح المواطن

في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الدعم الاجتماعي، أعلن أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى توفير دعم ملموس للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

هذه الحزمة التي تم الإعلان عنها تشمل أربعة مسارات رئيسية تتناول جوانب الدعم النقدي، والخدمات الصحية، والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى مساندة فئات أخرى ذات احتياجات خاصة، ما يعكس التزام الحكومة بتوجيه الإنفاق العام نحو تحسين الظروف المعيشية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

كشف أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر".

وأضاف: الحزمة تهدف إلى تقديم دعم شامل للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التي ترتكز على أربعة مسارات رئيسية، بما في ذلك الدعم النقدي الاستثنائي، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم المبادرات التنموية، بالإضافة إلى مساندة فئات أخرى ذات احتياجات خاصة.

المسارات الأربعة للحزمة الاجتماعية

1. الدعم النقدي الاستثنائي

تضمن الحزمة صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026. كما ستستفيد نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» في رمضان والعيد، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

2. تعزيز الخدمات الصحية

يشهد القطاع الصحي دعمًا كبيرًا ضمن الحزمة الاجتماعية، حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة.

إضافة إلى تخصيص 3 مليارات أخرى لدعم العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

كما سيتم تخصيص 3.3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في أبريل المقبل.

3. مبادرة «حياة كريمة»

في إطار دعم التنمية المحلية، خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الهدف من هذا التمويل هو تنفيذ حوالي ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا.

4. مساندة الفئات الأخرى

الحزمة الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي والخدمات الصحية فقط، بل تشمل أيضًا مساندة فئات أخرى مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات، وذلك لتحسين الظروف المعيشية لمجموعة واسعة من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

أهداف الحزمة الاجتماعية

أكد أحمد سيد أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في أسلوب إدارة الدعم في مصر.

وتهدف المبادرات إلى توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الإنفاق العام على الفئات الأكثر احتياجًا.