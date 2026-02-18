مقتل 12 شخصاً في الصين جراء انفجار متجر للألعاب النارية

أفادت محطة التلفزيون الحكومية الصينية سي سي تي في بمقتل اثني عشر شخصاً الأربعاء عندما انفجر متجر لبيع الألعاب النارية واشتعلت فيه النيران في مقاطعة هوبي الصينية، مما أدى إلى احتراق 50 متراً مربعاً من المبنى.

وقع الحادث في متجر لم يُكشف عن اسمه بمدينة شيانجيانج وسط الصين، وفقًا للتقرير.

وأفادت قناة سي سي تي في أن سبب الانفجار قيد التحقيق.

ليست الانفجارات المرتبطة بالألعاب النارية نادرة في الصين، حيث تُستخدم المفرقعات على نطاق واسع، وغالبًا ما تُطلق بشكل عشوائي خلال المناسبات الاحتفالية مثل عطلة رأس السنة القمرية، التي بدأت يوم الثلاثاء.

في يونيو، أسفر انفجار في مصنع للألعاب النارية في مقاطعة هونان عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين.

حظرت بعض المدن الصينية الألعاب النارية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وتلوث الهواء، إلا أن هذه الإجراءات مثيرة للجدل، إذ لا تزال المفرقعات، التي تُستخدم تقليديًا لطرد الأرواح الشريرة، عنصرًا أساسيًا في احتفالات رأس السنة القمرية.