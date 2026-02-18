مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس رفع العقوبات المالية ووقف حظر مبيعات النفط الإيرانية

نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن مسؤول أمريكي، القول، بأن واشنطن تدرس رفع العقوبات المالية ورفع حظر مبيعات النفط الإيرانية.

وذكرت أن إيران طرحت فكرة تعليق تخصيب اليورانيوم ، مشيرة إلى أن واشنطن ترى إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا تمكنت طهران من صياغة مقترح محدد.

كما ذكرت “إيه بي سي نيوز” نقلا عن مسؤول أمريكي أن المقترح المطلوب من إيران يتضمن رقابة على برنامجها النووي وحوافز اقتصادية مغرية.



كما نوه المسؤول الأمريكي بأنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، ولكن لا تزال هناك تفاصيل يتعين مناقشتها.

وقال المسؤول الأمريكي إن الجانب الإيراني أبلغ واشنطن بالعودة في غضون أسبوعين بمقترحات مفصلة.