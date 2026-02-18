العكلوك يؤكد تقدير بلاده للدور التاريخي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بالسفير أيمن الدسوقي يوسف، مساعد وزير الخارجية للمراسم بجمهورية مصر العربية، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.

وعبٌر السفير العكلوك لمساعد وزير الخارجية المصري عن تقدير دولة فلسطين للمواقف التاريخية الثابتة لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المصرية المتواصلة الساعية لوقف العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودور مصر المحوري في رفض جريمة تهجير الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال اللقاء بحث الجانبان تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عمل مندوبية دولة فلسطين في إطار جامعة الدول العربية.

من جانبه، أكد السفير أيمن الدسوقي يوسف على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة دورها الداعم للشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، كما أكد استعداد قطاع المراسم بوزارة الخارجية المصرية للتعاون مع المندوبية الدائمة.

حضر اللقاء من مندوبية فلسطين كلٌّ من مستشار أول جمانة الغول، وسكرتير ثالث ماهر أسامة مسعود، وسكرتير ثالث علاء الشرباتي، ومن وزارة الخارجية المصرية سكرتير أول أحمد شبانة.