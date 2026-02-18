وفاة سيدة عقب سقوطها من الطابق الرابع بعمارة سكنية إثر اختلال توازنها بطنطا

شهدت منطقة كفر الخادم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل وفاة سيدة في العقد الثالث من عمرها إثر اختلال توازنها مما تسبب في سقوطها من الطابق الرابع بإحدى العمارات السكنية ولفظت أنفاسها الأخيرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة سيدة تدعي "م.ن" إثر سقوطها من الطابق الرابع باحدي العمارات السكنية بمنطقة كفرة الخادم بنطاق دائرة القسم.

اختلال توازن



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي .

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان من الجيران أن وفاة السيدة الضحية جاء نتيجة اختلال توازنها بالطابق الرابع ولا يوجد شبهه جنائية في دفعها أو اي نوايا للانهاء حياتها .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.