إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران

أفادت وكالة فارس نقلاً عن رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة، بتأكيده اندلاع حريق في أحراش رودشور بمنطقة پرند جنوب العاصمة، دون الإشارة حتى الآن إلى أسبابه أو حجم الخسائر.

ذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهيأ بشكل متصاعد لاحتمال خوض حرب شاملة ضد إيران في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، في وقت تتداخل فيه الجهود الدبلوماسية مع تحركات عسكرية واسعة في المنطقة.





وأبرز موقع “أكسيوس” الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس بجدّية مجموعة من الخيارات العسكرية التي قد تتحول إلى حملة واسعة النطاق تمتد لأسابيع، مع إمكانية مشاركة إسرائيل في عمليات مشتركة ضد الأهداف الإيرانية. وتشير المصادر إلى أن هذه الحملة ستكون أوسع وأكثر تأثيراً من الضربات السابقة التي نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت إيرانية، مثل العمليات التي وقعت العام الماضي واستهدفت مواقع نووية تحت الأرض.





ويمثّل التصعيد جزءاً من ضغوط أميركية متزايدة على إيران، في ظل رغبة واشنطن في ردع طهران عن تحقيق قدرات نووية عسكرية أو توسيع نفوذها الإقليمي عبر دعم ميليشيات في العراق وسوريا ولبنان. وجاء هذا التحشيد العسكري في وقت يواصل فيه الجانب الأمريكي محادثات نووية مع الإيرانيين في جنيف؛ حيث أكّد مسؤولون إيرانيون وجود تفاؤل حذر حول تقدم المفاوضات حول مبادئ رئيسية لاتفاق محتمل، لكن فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين.