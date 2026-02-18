قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«حرب شاملة».. واشنطن تستعد لضرب إيران في تصعيد غير مسبوق بالشرق الأوسط

«حرب شاملة»… واشنطن تستعد لضرب إيران في تصعيد غير مسبوق بالشرق الأوسط
«حرب شاملة»… واشنطن تستعد لضرب إيران في تصعيد غير مسبوق بالشرق الأوسط
ملك ريان

ذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتهيأ بشكل متصاعد لاحتمال خوض حرب شاملة ضد إيران في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، في وقت تتداخل فيه الجهود الدبلوماسية مع تحركات عسكرية واسعة في المنطقة.


 

وأبرز موقع “أكسيوس” الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس بجدّية مجموعة من الخيارات العسكرية التي قد تتحول إلى حملة واسعة النطاق تمتد لأسابيع، مع إمكانية مشاركة إسرائيل في عمليات مشتركة ضد الأهداف الإيرانية. وتشير المصادر إلى أن هذه الحملة ستكون أوسع وأكثر تأثيراً من الضربات السابقة التي نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت إيرانية، مثل العمليات التي وقعت العام الماضي واستهدفت مواقع نووية تحت الأرض.


 

ويمثّل التصعيد جزءاً من ضغوط أميركية متزايدة على إيران، في ظل رغبة واشنطن في ردع طهران عن تحقيق قدرات نووية عسكرية أو توسيع نفوذها الإقليمي عبر دعم ميليشيات في العراق وسوريا ولبنان. وجاء هذا التحشيد العسكري في وقت يواصل فيه الجانب الأمريكي محادثات نووية مع الإيرانيين في جنيف؛ حيث أكّد مسؤولون إيرانيون وجود تفاؤل حذر حول تقدم المفاوضات حول مبادئ رئيسية لاتفاق محتمل، لكن فجوات كبيرة لا تزال قائمة بين الطرفين.


 

من ناحية التحضيرات العسكرية، أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة قامت بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة خلال 24 ساعة، ونشر حاملتي طائرات حاملة مقاتلات، إلى جانب سفن حربية متعددة وأنظمة دفاع جوي متقدمة. وتشير المصادر إلى أن هذا الترصّد العسكري الواسع يأتي استعداداً لسيناريوهات عديدة، بينها توجيه ضربات جوية دقيقة أو تنفيذ هجوم شامل على مواقع استراتيجية إيرانية.


 

وفي الجانب السياسي، ألمح نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس إلى أن الرئيس ترامب يمتلك “خيارات متعددة” للتعامل مع طهران، تشمل الدبلوماسية أو العمل العسكري، وأن واشنطن ماضية في حماية مصالحها في المنطقة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما جدد مسؤولون أميركيون التأكيد على أن منع تقديم إيران للدعم العسكري لجماعات بالمنطقة يمثل أحد الأهداف الأساسية للسياسات الأمريكية الحالية.


 

العقبة الكبرى التي تواجه جهود تهدئة التوتر تكمن في مواقف طهران نفسها، إذ حذّر قادة في الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجوم خارجي سيُعتبر “حرباً شاملة”، مع استعداد كامل للرد بقوة على أي اعتداء. وهذا التصعيد الخطابي يعكس خشية متزايدة من أن تتطور الأزمة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة تؤثر على الاستقرار الإقليمي بأكمله، خاصة في مسارات تتعلق بنفوذ إيران في دول الجوار وممرات النفط العالمية مثل مضيق هرمز.


 

بناءً على هذه التطورات، يبدو أن المنطقة تقف اليوم على حافة منعطف حساس قد يشهد تحوّلاً في مسار العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبعات محتملة على الأمن العالمي ومستقبل التوازنات في الشرق الأوسط.

حرب عاجل ضرب واشنطن ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

ترشيحاتنا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب ضيف شرف الحلقة الأولى من مسلسل الست موناليزا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على انتقادات أغنيته الأخيرة

الفنان وليد فواز

وليد فواز يكشف لـ صدى البلد عن شخصيته في مسلسل “بيبو” (فيديو)

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد