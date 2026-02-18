محمد صلاح يتصدّر الإعلان الدعائي لملابس ليفربول الجديدة .. شاهد

كشف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح عن مجموعته الجديدة من الملابس التي تحمل اسم "ليفربول إف سي أوريجينالز" التي تمزج بين تراث النادي العريق وروح الموضة العصرية.

وأوضح نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي أن مجموعة الملابس الجديدة مستوحاة من التصاميم الكلاسيكية للنادي، كما أن الزي الجديد لا يجمع فقط بين الأداء العصري والتقنيات المتقدمة، بل يُعيد أيضًا إحياء روح إرث أنفيلد.

كشف ريو نجوموها، نجم أكاديمية ليفربول البالغ 17 عامًا، عن قائمة بأفضل ثلاثة أجنحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مقابلة مع برنامج "Three Things" على قناة ESPN.

وتصدر المصري محمد صلاح قائمة اختيارات نجوموها، ليكون اللاعب الوحيد من ليفربول ضمن الثلاثي المفضل لديه.

أما باقي الاختيارات فكانت للاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو، الذي تألق تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، وللنجم السريع من أرسنال نوني مادويكي، المعروف بقدرته على الانطلاق والمراوغة.

وأشار نجوموها إلى أن أسلوب لعبه يتأثر كثيرًا بطريقة دوكو في الانطلاق بالمراوغة والسرعة، مؤكدًا أن متابعة هؤلاء اللاعبين تساعده على تحسين مستواه وتطوير أدائه الهجومي على أرض الملعب.