إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال شن هجوم أمريكي–إسرائيلي على إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، حذّر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستردع إيران عن الحصول على أسلحة نووية «بطريقة أو بأخرى».

وأضاف الوزير: «لقد كانوا واضحين للغاية بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق»، وذلك في تصريح للصحفيين في باريس على هامش اجتماعات وكالة الطاقة الدولية.

وتابع رايت: «لذا، بطريقة أو بأخرى، سننهي مسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وسنردعها».

كما أجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات في جنيف يوم الثلاثاء، بهدف تجنب احتمال التدخل العسكري الأمريكي لكبح برنامج طهران النووي.