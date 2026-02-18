قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والتموينية والصحية، لضمان انتظام العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين على مدار الشهر الفضيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري عموم المصالح والقطاعات الحكومية، والقيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن خطة العمل ترتكز على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز الحملات الرقابية بالأسواق، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن التوسع في إقامة المنافذ والمعارض لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

أكد محافظ كفرالشيخ توجيه الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة المرافق العامة، وضمان انتظام خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مع جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع أي طوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة تحقيق الانسيابية المرورية، خاصة خلال فترات الذروة وقبل موعد الإفطار، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة في محيط المساجد والشوارع الرئيسية والفرعية، واستكمال أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السلامة العامة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحال الجزارة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار أو الاحتكار أو الغش التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا قبل حلول الشهر الكريم، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي سياق توفير السلع بأسعار مخفضة، أكد محافظ كفرالشيخ استمرار العمل في 14 معرضًا لـ «أهلًا رمضان» بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي توفر السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% حتى عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى مواصلة تنظيم أسواق «اليوم الواحد» في جميع المراكز، مع زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، والدفع بسيارات مبردة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن إتاحة السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة لكافة المواطنين.

واختتم محافظ كفرالشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان استقرار الأسواق وتوفير الخدمات بكفاءة طوال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالسوق المحلي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أو التليفون المحمول.

