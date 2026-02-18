وزير الطاقة الأمريكي: سنوقف طموحات إيران النووية “بأي طريقة كانت”

حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستردع إيران عن الحصول على أسلحة نووية "بطريقة أو بأخرى".

أضاف الوزير"لقد كانوا واضحين للغاية بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية.. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق"، صرح رايت للصحفيين في باريس على هامش اجتماعات وكالة الطاقة الدولية.



تابع رايت: "لذا بطريقة أو بأخرى، سننهي مسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وسنردعها".

أجرى مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات في جنيف يوم الثلاثاء بهدف تجنب احتمال التدخل العسكري الأمريكي لكبح برنامج طهران النووي.

أعلنت إيران عقب المحادثات أنها اتفقت على "مبادئ توجيهية" للتوصل إلى اتفاق لتجنب الصراع.

لكن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قال إن طهران لم تعترف بعد بجميع الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن.