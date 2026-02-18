قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

25 علامة.. دلائل تكشف أنك تتقدم في العمر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

كشفت دراسة حديثة أُجريت على 5 آلاف شخص تجاوزوا سن الأربعين أن هناك مؤشرات يومية بسيطة قد تعكس شعور الإنسان بأنه لم يعد في مقتبل العمر كما كان. ووفقاً للبحث، فإن تفضيل جلسة هادئة في حانة على سهرة صاخبة، أو التأفف عند الانحناء لالتقاط شيء من الأرض، باتت من العلامات الشائعة على التقدم في السن.

الدراسة هدفت إلى تسليط الضوء على مفهوم “الشيخوخة الإيجابية” وتشجيع من هم في منتصف العمر على تبني عادات صحية تساعدهم على الحفاظ على نشاطهم وحيويتهم.

أبرز المؤشرات على التقدم في العمر

أظهر الاستطلاع أن 39 في المائة من المشاركين يفضلون مشروباً هادئاً على الخروج الصاخب ليلاً، فيما قال 35 في المائة إنهم لم يعودوا يهتمون بمتابعة أحدث صيحات الموضة. كما اعتبر 34 في المائة أن وجود ألم متكرر لا يختفي بسهولة هو مؤشر واضح على دخول مرحلة عمرية متقدمة.

ومن العلامات الأخرى التي أقر بها المشاركون:

  1. 33 في المائة لاحظوا أنهم يصدرون صوت تأفف عند الانحناء.
  2. 30 في المائة يتحدثون مع أصدقائهم عن الآلام والأوجاع.
  3. 27 في المائة يفضلون الحانات الهادئة.
  4. 12 في المائة يستيقظون تلقائياً في السادسة صباحاً.

كما تضمنت القائمة الجلوس لارتداء الجوارب، واستخدام عبارات مثل “في أيامنا” أو “هل تتذكر عندما…؟”، والاعتقاد بأن الموسيقى الحديثة ليست بجودة السابق، وقراءة قوائم الطعام مع إبعادها قليلاً عن العينين.

بين الشعور بالكبر والحفاظ على الشباب

ورغم هذه المؤشرات، أظهرت النتائج أن 36 في المائة فقط من المشاركين يشعرون فعلياً بأنهم “أصبحوا كباراً”، بينما أكد 27 في المائة أنهم أكثر راحة وثقة بأنفسهم الآن مقارنة بسنوات الشباب. كما قال 18 في المائة من الذين تجاوزوا الثلاثين إنهم أكثر رضا عن حياتهم حالياً مما كانوا عليه في تلك المرحلة.

اللافت أن 60 في المائة ذكروا أنهم أصبحوا أكثر وعياً بصحتهم مع التقدم في العمر. وأشار 36 في المائة إلى أنهم تبنوا عادات للحفاظ على شبابهم، مثل تناول الفيتامينات، واختيار وجبات خفيفة صحية (19 في المائة)، وزيادة استهلاك البروتين (17 في المائة).

القائمة الكاملة لأبرز 25 علامة على التقدم في العمر

  1. الحديث عن الآلام مع الأصدقاء
  2. التأفف عند الانحناء
  3. تفضيل الأماكن الهادئة
  4. اختيار مشروب هادئ على سهرة صاخبة
  5. الاستمتاع بالنوم مبكراً
  6. عدم الاهتمام بموضة العصر
  7. الاعتقاد بأن الموسيقى القديمة أفضل
  8. ألم متكرر لا يختفي
  9. استخدام عبارات من الماضي
  10. الجلوس لارتداء الجوارب
  11. الاهتمام أقل بالمظهر
  12. خلع الأحذية فور دخول المنزل
  13. ملاحظة عودة ملابس قديمة للموضة
  14. بدء الحديث بعبارة “هل تتذكر عندما…؟”
  15. قراءة القوائم على مسافة أبعد
  16. التحدث إلى النفس
  17. التذمر من السياسة
  18. الشعور بثقة أكبر
  19. الاستيقاظ في السادسة صباحاً
  20. قول “من هذا؟” عند مشاهدة حفلات الجوائز
  21. التطلع إلى البستنة
  22. الشعور بالارتباك من تقنيات الذكاء الاصطناعي
  23. تفضيل الراديو والبودكاست
  24. الحماس لشراء أجهزة منزلية جديدة
  25. متابعة حالة الطقس باستمرار

في النهاية، تؤكد الدراسة أن التقدم في العمر تجربة طبيعية لا مفر منها، لكن طريقة التعامل معها هي ما يصنع الفارق. فبينما تتغير الأولويات وتتبدل الاهتمامات، يبقى الحفاظ على نمط حياة صحي وإيجابي عاملاً أساسياً في الشعور بالحيوية مهما تقدمت السنوات.

التقدم في العمر دراسة الشيخوخة سن الأربعين سن الياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد