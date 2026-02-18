القاضية نينا فرويس تمنع ترحيل فلسطيني تخرج من جامعة كولومبيا

أفادت صحف أمريكية بأن قاضية أمريكية مختصاً بشؤون الهجرة منعت ترحيل طالب دراسات عليا فلسطيني ساعد في تنظيم احتجاجات في جامعة كولومبيا ضد حرب إسرائيل في غزة.

تم اعتقال محسن مهدوي من قبل مسؤولي الهجرة العام الماضي أثناء حضوره مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية.

كان المهداوي قد شارك في موجة من المظاهرات التي اجتاحت العديد من الجامعات الأمريكية الكبرى منذ أن بدأت إسرائيل حملة عسكرية ضخمة في قطاع غزة.

يعد المهداوي، فلسطيني من مواليد الضفة الغربية المحتلة، مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة منذ عام 2015، وتخرج من جامعة نيويورك المرموقة في مايو.

أفادت وسائل إعلام متعددة أن القاضية نينا فرويس قالت في أمر صدر يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقدم أدلة كافية على إمكانية ترحيل مهداوي قانونياً من الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، شككت فرويس في صحة نسخة من وثيقة يُزعم أنها موقعة من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو والتي تقول إن نشاط مهداوي "يمكن أن يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال تعزيز المشاعر المعادية للسامية".

لا يزال بإمكان إدارة ترامب استئناف القرار، الذي مثّل انتكاسة في جهود الرئيس الجمهوري لقمع النشطاء الجامعيين المؤيدين للفلسطينيين.

كما حاولت الإدارة ترحيل محمود خليل، وهو ناشط طلابي آخر شارك في تأسيس مجموعة طلابية فلسطينية في جامعة كولومبيا، إلى جانب مهداوي.