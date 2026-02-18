قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
أخبار العالم

القاضية نينا فرويس تمنع ترحيل فلسطيني تخرج من جامعة كولومبيا

مظاهرات تأييد للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية
مظاهرات تأييد للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية
محمد على

أفادت صحف أمريكية بأن قاضية أمريكية مختصاً بشؤون الهجرة منعت ترحيل طالب دراسات عليا فلسطيني ساعد في تنظيم احتجاجات في جامعة كولومبيا ضد حرب إسرائيل في غزة.

تم اعتقال محسن مهدوي من قبل مسؤولي الهجرة العام الماضي أثناء حضوره مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية.

كان المهداوي قد شارك في موجة من المظاهرات التي اجتاحت العديد من الجامعات الأمريكية الكبرى منذ أن بدأت إسرائيل حملة عسكرية ضخمة في قطاع غزة.

يعد المهداوي، فلسطيني من مواليد الضفة الغربية المحتلة، مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة منذ عام 2015، وتخرج من جامعة نيويورك المرموقة في مايو. 

أفادت وسائل إعلام متعددة أن القاضية نينا فرويس قالت في أمر صدر يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقدم أدلة كافية على إمكانية ترحيل مهداوي قانونياً من الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، شككت فرويس في صحة نسخة من وثيقة يُزعم أنها موقعة من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو والتي تقول إن نشاط مهداوي "يمكن أن يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال تعزيز المشاعر المعادية للسامية".

لا يزال بإمكان إدارة ترامب استئناف القرار، الذي مثّل انتكاسة في جهود الرئيس الجمهوري لقمع النشطاء الجامعيين المؤيدين للفلسطينيين.

كما حاولت الإدارة ترحيل محمود خليل، وهو ناشط طلابي آخر شارك في تأسيس مجموعة طلابية فلسطينية في جامعة كولومبيا، إلى جانب مهداوي.

قاضٍ أمريكي خريج فلسطيني فلسطيني كولومبيا جامعة كولومبيا إسرائيل محسن مهدوي القاضية نينا فرويس المهداوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

