نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
توك شو

حجازي: مشاركة مصر في مجلس السلام محورية لإدارة المرحلة الثانية في غزة

السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق
محمود محسن

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المشاركة المصرية في الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة دونالد ترامب تمثل خطوة محورية في إدارة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، موضحاً أن المجلس يُعد إحدى الآليات الثلاث المطروحة لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق "zoom"، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الآليات تشمل مجلس التكنوقراط الفلسطيني الذي يدير أعماله من القاهرة، وقوة دعم واستقرار لا تزال في طور التشكيل، إضافة إلى مجلس السلام الذي جرى توسيع نطاق عمله ليشمل دعم الاستقرار وتناول قضايا السلم والأمن مع التركيز على القضية الفلسطينية.

وشدد حجازي على أن الحضور المصري في هذا الاجتماع الأول يهدف إلى تأكيد ثوابت عمل المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضمان عدم تراجعها وسط تعدد القضايا الدولية الأخرى، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تقود إلى مسار سياسي واضح يحقق الأمن والاستقرار.

وذكر أن، مصر ستحرص على أن تكون عملية إعادة الإعمار مملوكة للإقليم وللشعب الفلسطيني وذات هوية وطنية فلسطينية، وليست مشروعاً استثمارياً على وطن محتل، مع ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الثانية التي لم تلتزم بها حتى الآن، في ظل استمرار عمليات القتل والهدم وعرقلة إدخال المساعدات.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وعقل الدبلوماسية المصرية، وأن كلمة مصر أمام المجلس ستؤكد محورية هذه القضية لأمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن والسلم العالميين، مشيراً إلى أن ما جرى في غزة أرهق الإنسانية جمعاء.

وأعرب عن أمله في أن تُدان إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأن يصدر بحقها ما تستحقه بشأن جريمة الإبادة الجماعية، بما يشكل عامل ضغط حقيقياً، مؤكداً أنه في حال تعثر مسار المجلس فسيجري التحرك عبر أروقة الأمم المتحدة وغيرها من المسارات الدولية.

