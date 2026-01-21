السفير محمد حجازي: مجلس السلام ليس بديلا للأمم المتحدة ويعمل بالتنسيق معها

نفى السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ما يتردد حول اعتبار مجلس السلام بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المجلس سيعمل بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية، وسيرفع تقريرًا تفصيليًا يوضح طبيعة الدور الذي سيقوم به وآليات عمله.



وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس السلام سيتولى معالجة القضايا المرتبطة بقطاع غزة، إضافة إلى الملفات التي أسهمت في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة على مدار نحو 70 عامًا، لافتًا إلى أن أزمات الشرق الأوسط تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم العالميين.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد جزءًا من منظومة دولية متكاملة تضم مؤسسات اقتصادية وقضائية، من بينها محكمة العدل الدولية.



وأكد على أن مجلس السلام يأتي كآلية داعمة داخل هذه المنظومة، ولن يكون بديلاً عن الأمم المتحدة أو مؤسساتها الدولية.



