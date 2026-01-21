مصر ترحب بالمشاركة في مجلس السلام.. بسمة وهبة: احترام متبادل كبير بين الرئيس السيسي وترامب

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وقالت بسمة وهبة في برنامجه " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" لقاء السيسي وترامب تناول العديد من القضايا وعلى راسها ملف غزة وسد النهضة ".

وتابعت بسمة وهبة" هناك احترام متبادل كبير بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي وهذا ظهر خلال اللقاء"، مضيفة:" الرئيس السيسي أكد على ترحيب مصر بالمشاركة في مجلس السلام بقيادة ترامب وطالب ترامب بالاستمرار في دعم خطة غزة ".



وكملت بسمة وهبة :" الرئيس السيسي اكد ان مصر مستعدة لبذل أي جهد في ملف غزة لتحقيق السلم في المنطقة والعالم".

وتابعت بسمة وهبة :" ترامب يدرك أهمية قوة العلاقات الثنائية مع مصر وترامب وصف الرئيس السيسي بالقائد العظيم وأشاد بدوره القيادي في تعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة ".

