الرئيس السيسي يجري مباحثات مع ترامب على هامش منتدى دافوس
العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار تحسبا لهجوم أمريكي وشيك على إيران
خبط راسها في الحيط.. أب ينهي حياة ابنته في إهناسيا ببني سويف
محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص
لتجنب الظلم وتشويه التاريخ.. خالد أبو بكر: تقييم أحداث 25 يناير يجب أن يتم بدقة «ساعة بساعة» |فيديو
غزة وسد النهضة ولبنان.. ماذا دار بين الرئيس السيسي وترامب في دافوس؟
تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ أزهري يوضح كيفية التعامل مع الأبناء عند اكتشاف الإلحاد
نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
في أول ظهور لأسرة ضحايا جريمة المنوفية.. برنامج تفاصيل يستعرض كواليس الجريمة
أخبار العالم

ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط

أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلام في الشرق الأوسط بات قائمًا، وأن الرئيس السيسي يؤدي دورًا محوريًا في دعمه، قائلا "إن الرئيس السيسي يلعب دورًا أساسيًا، لقد ساعدنا، وتلقينا مساعدة رائعة من كثير من البلدان، ولكن مصر كانت عظيمة، والرئيس السيسي أيضًا. نريد السلام في الشرق الأوسط".

قال الرئيس الأمريكي، تعليقًا على مجلس السلام خلال لقائه الرئيس السيسي في دافوس: "لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين الذين يودون الانضمام، وبالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عضو في هذا المجلس الذي سيكون بمثابة منصة رفيعة المستوى".

وأضاف أن بعض الدول تحتاج إلى موافقات برلمانية للانضمام، بينما تبادر دول أخرى بطلب الانضمام حتى دون توجيه دعوة رسمية، مشيرًا إلى أن "مجلس السلام" يُعد من أفضل المجالس التي تم تشكيلها على الإطلاق.

وأوضح الرئيس ترامب أن المجلس بدأ في إطار التعامل مع أزمة غزة، معربًا عن تقديره لما قدمه الرئيس السيسي من جهود في هذا الملف، قائلا "نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة، ونريد السلام في الشرق الأوسط الآن".

وأشار ترامب إلى وجود بعض المشكلات، لكنه أكد في الوقت ذاته أهمية السلام، وضرورة معالجة هذه القضايا حتى لا يسود عدم الرضا بين الشعوب.. وقال: علينا أن نحل هذا الوضع، يوجد اتفاق، وحزب الله في لبنان، علينا أن نفعل شيئًا هناك».

وتحدث ترامب عن تطورات إقليمية أخرى، قائلًا إن ما يحدث حاليًا لم يكن متوقعًا، مؤكدًا أنه لولا قصف مواقع الأسلحة النووية الإيرانية قبل عدة أشهر لما تحقق السلام في الشرق الأوسط.. وأن هذا ما حقق لنا السلام في الشرق الأوسط».

وفيما يتعلق بجزيرة جرينلاند، أكد الرئيس الأمريكي أن الخيار العسكري غير مطروح، قائلًا: «الخيار العسكري ليس مطروحًا بخصوص جرينلاند، وأعتقد أنه لن يكون ضروريًا، أعتقد أن الناس سيحكمون بشكل صائب وسيتسمون بالحكمة، وأعتقد أنه لن يكون ضروريًا".

دونالد ترامب مجلس السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
ميرنا جميل بملابس صيفية جريئة من ماليزيا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

