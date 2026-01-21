خبير : حضور السيسي في دافوس رسالة للعالم أن مصر منصة استثمارية عالمية رغم الأزمات

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي لا تقتصر على الجانب البروتوكولي التقليدي، بل تمثل “أداءً اقتصاديًا مباشرًا” يهدف إلى جذب الاستثمارات وصياغة شراكات دولية جديدة.

الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي

وأوضح السيد، خلال مداخلة ببرنامج “اليوم” عبر قناة DMC، أن حضور الرئيس يعطي المشاركة المصرية وزنًا خاصًا ويعرض الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي في مصر.

الإصلاحات الهيكلية

مشيرًا إلى أن السيسي ركز خلال كلمته على محورين رئيسيين؛ المحور الأول تناول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة بتكاليف ضخمة لخدمة التوسع العمراني والاجتماعي، بينما ارتبط المحور الثاني بتوضيح تأثير الأزمات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مثل حرب غزة، والصراعات في البحر الأحمر، والحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد المصري، موضحًا أن توترات المنطقة أدت إلى خسائر تقدر بنحو 9 مليارات دولار في إيرادات قناة السويس.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرسالة الأهم التي وجهتها مصر للعالم هي أن “البيئة الاستثمارية في مصر مستقرة وهادئة وجاذبة رغم محيطها المشتعل بالصراعات”، لافتًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتخارج الحكومة من بعض القطاعات، بالإضافة إلى التركيز على مجالات المستقبل مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، معتمدًا في ذلك على قوة عاملة شابة تقدر بنحو 25 مليون شاب وفتاة.

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن مصر لم تعد مجرد سوق داخلي، بل أصبحت منصة انطلاق للمستثمرين نحو الأسواق العالمية، مدعومة ببنية تشريعية ولوجستية تهدف إلى تقليل البيروقراطية وحماية المستثمر.