قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر في مجلس السلام بزعامة ترامب.. رسالة استراتيجية تُثمن دور القاهرة باستقرار المنطقة
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة

الرئيسان السيسي وترامب
الرئيسان السيسي وترامب
أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمق ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، مشيدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه بالقائد العظيم والصديق الرائع.

وقال ترامب - خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش منتدى دافوس - إنه استمع إلى خطاب الرئيس السيسي في دافوس؛حيث وصفه بأنه "خطاب جيد"، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين "رائعة ومثالية".

وأضاف: "عندما يتواصل معنا الرئيس السيسي ويطلب بعض الأمور، فإننا نكون دائمًا جاهزين لتنفيذها"، موضحا أن هذه العلاقة الجيدة ممتدة منذ عدة سنوات، موجّهًا الشكر للرئيس السيسي على ذلك.

وفيما يتعلق بسدّ النهضة، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن السد الذي أُقيم في إثيوبيا يُعد من أكبر السدود في العالم وإفريقيا، وأنه يسد نهر النيل بشكل أساسي، قائلا "عندما نفكر في مصر؛ يتبادر نهر النيل إلى الذهن أكثر من أي مكان آخر؛ لكن هذا النهر يتدفق من إثيوبيا، وهذا السد كبير للغاية".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة قامت بتمويل السد، وأنه كان من المفترض مناقشة هذا الملف منذ وقت طويل خلال فترة بنائه وتمويله، لافتًا إلى أنه شارك في هذا الملف خلال نهاية فترته الرئاسية الأولى، وكان على وشك الانخراط في اتفاق بشأنه، إلا أن إدارة بايدن "لم تكن تعرف شيئًا عنه".

وأضاف "أنا الآن عدت، وأصبحت قضية السد خطيرة، ونحن نحاول إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، ونسعى إلى التوصل لاتفاق "، مؤكدًا أن السد يشكل خطرًا حقيقيًا، وأن بعض الأطراف لا تحصل حاليًا على كميات المياه التي اعتادت الحصول عليها عبر سنوات طويلة من التاريخ.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه، في ظل وجود قائد ورئيس قوي مثل الرئيس السيسي، يعمل على جمع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق، قائلًا: "سنحاول أن نفعل شيئًا حيال هذا السد، فهي مشكلة كبيرة، وسنتمكن من فعل شيء ما".

وأكد ترامب على قوة العلاقة التي تجمعه بالرئيس السيسي، قائلًا: «الأهم من كون الرئيس السيسي، شخصًا وقائدًا عظيمًا؛ أننا موجودون من أجل بعضنا البعض.. نعرف بعضنا البعض، وقد التقينا خلال حملة هيلاري، وكان من المفترض أن تلتقي بالرئيس وأن ألتقي به أيضًا، لكنني التقيت به أولًا وقلت إنني معجب به.. كان ذلك قبل الانتخابات، وقد حظينا بعلاقات جيدة حتى قبلها".

دونالد ترامب الولايات المتحدة ومصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

السرطان

علامات وأعراض تكشف السرطان بسرعة

النجرسكو

طريقة عمل النجرسكو بمذاق شهي

السكري

اِلحقه بسرعة.. هذه الأعراض تكشف الإصابة بمرض السكري

بالصور

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

المزيد