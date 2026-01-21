شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي

وجّه الرئيس السيسي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس العالمي، التهنئة له بمناسبة مرور عام كامل من الإنجازات التي تحققت خلال ولايته الثانية، معربًا عن شكره لما تم إنجازه، خاصة فيما يتعلق بملف غزة، الذي وصفه بأنه من أصعب الملفات في المنطقة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الدور الأمريكي في رعاية ملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.



مسار الاستقرار في المنطقة

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، دعم مصر للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبرًا أن التنسيق المصري - الأمريكي يمثل ركيزة أساسية لدفع مسار الاستقرار في المنطقة، وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس ترامب لمصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس تفهمًا أمريكيًا لأهمية الحفاظ على حقوق مصر المائية، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويجنب المنطقة أي توترات.

تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

وشدد الرئيس السيسي على استمرار مصر في العمل مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السياسية للأزمات الراهنة.

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس ترامب بالاستمرار في دعم خطته بشأن غزة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في لقاء ثنائي مع الرئيس ترامب :" : يسعدنا التواجد في مجلس السلام بقيادة ترامب".

وتابع الرئيس السيسي:" أشكر الرئيس ترامب على دعمه لمصر في قضية المياه".



وأكمل الرئيس السيسي: نطلب من الرئيس ترامب استمرار رعايته لملف غزة حتى تحقيق الخطة كاملة"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه الكامل للجهود التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف غزة، مطالبًا إياه بالاستمرار في رعاية خطته؛ حتى تنفيذها بشكل كامل، وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

وقال الرئيس السيسي- في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش فعاليات منتدى دافوس- إنه يطلب من الرئيس ترامب مواصلة دعمه للخطة الخاصة بقطاع غزة، مشددًا على أن مصر تبذل أقصى جهد ممكن؛ من أجل إنجاح خطة إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في القطاع.

دعم مسارات التهدئة في غزة

وهنأ الرئيس السيسي نظيره الأمريكي على ما وصفه بـ«عام ناجح من الإنجازات»، معربًا عن سعادته بمشاركة مصر في «مجلس السلام» الذي يقوده الرئيس ترامب، ودوره في دعم مسارات التهدئة وحل النزاعات في المنطقة.

كما وجه الرئيس السيسي، الشكر للرئيس ترامب، على دعمه لمصر في قضية المياه، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في حماية المصالح المصرية وتعزيز الأمن المائي.

وقف حرب غزة

وأشار إلى أن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي؛ كانت عاملًا حاسمًا في وقف حرب غزة، مؤكدًا أنه لولا هذه الجهود؛ لما تم التوصل إلى التهدئة الحالية.

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أهمية استمرار الرعاية الأمريكية لملف غزة، وصولًا إلى تنفيذ الخطة بشكل كامل، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.