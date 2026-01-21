يقودها ترامب .. 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام بشأن غزة

أكدت 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام التي يقودها ترامب بشأن غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكد بيان مشترك لـ8 دول عربية وإسلامية، أن كل دولة من الدول المشاركة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية.

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إلى أن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية وقعتا على معاهدة أوسلو الدولية داخل البيت الأبيض، مبينا أن هذه المعاهدة تنظم عملية جمع الضرائب في فلسطين ولكن دولة الاحتلال انتهكت بنودها الاقتصادية، وقامت باحتجاز 4 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين منذ أكثر من 8 أشهر.

