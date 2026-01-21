قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
د.محمد بشاري يكتب: القاهرة تُعيد للكتاب هيبته
توك شو

يقودها ترامب .. 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام بشأن غزة

غزة
غزة
محمود محسن

أكدت 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام التي يقودها ترامب بشأن غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أكد بيان مشترك لـ8 دول عربية وإسلامية، أن كل دولة من الدول المشاركة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية.

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إلى أن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية وقعتا على معاهدة أوسلو الدولية داخل البيت الأبيض، مبينا أن هذه المعاهدة تنظم عملية جمع الضرائب في فلسطين ولكن دولة الاحتلال انتهكت بنودها الاقتصادية، وقامت باحتجاز 4 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين منذ أكثر من 8 أشهر.
 

