متعب ينتقد أداء الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

وجه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، انتقادات شديدة لأداء الفريق؛ عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

غياب الروح داخل الملعب

وقال متعب خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، إن أداء الأهلي في المباراة لم يكن على مستوى فريق ينافس على لقب الدوري، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا دون روح أو إصرار على تحقيق الفوز.

وأوضح أن الفريق يمتلك عناصر مميزة على مستوى المهارة والإمكانيات، لكن ذلك لم يظهر داخل أرض الملعب، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء العام للفريق طوال اللقاء.

وأضاف أن الفريق افتقد إلى الضغط الإيجابي على المنافس، وهو أحد أهم عناصر التفوق في المباريات الكبيرة، مشيرًا إلى أن خطوط الفريق كانت متباعدة بشكل واضح، الأمر الذي منح لاعبي طلائع الجيش المساحات الكافية للتحرك وبناء الهجمات دون صعوبة.

إهدار فرص سهلة

وأشار متعب إلى أن طلائع الجيش قدم للأهلي عدة فرص خلال الشوط الأول، واصفًا إياها بـ”الهدايا”، لكن لاعبي الأهلي لم ينجحوا في استغلالها بالشكل المطلوب.

وأكد أن الفريق كان قادرًا على تغيير مجريات المباراة مبكرًا لو تعامل اللاعبون بتركيز أكبر مع تلك الفرص، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية جعل الأهلي يفشل في العودة بالنتيجة.

فرصة الأهلي بالمنافسة على لقب الدوري قائمة.. ولكن

ولفت متعب إلى أن فرصة الأهلي في المنافسة على لقب الدوري ما زالت قائمة، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن حسم البطولة لم يعد بيد الفريق وحده بعد هذه الخسارة.

وأضاف أن بطولة الدوري لا تزال في الملعب، لكن إذا استمر الأداء بنفس المستوى وبدون الروح القتالية المطلوبة؛ فمن الصعب أن يتمكن الأهلي من التتويج باللقب هذا الموسم.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، في ظل اشتداد المنافسة على الصدارة خلال الموسم الحالي.