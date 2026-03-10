أسامة حسني ينتقد أداء الأهلي بعد الخسارة من طلائع الجيش

أعرب نجم الأهلي السابق أسامة حسني عن استيائه الشديد من أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل لا يليق باسم النادي وتاريخه.

إشادة بأداء طلائع الجيش

في بداية حديثه عبر الاستوديو التحليلي لقناة الأهلي، حرص أسامة حسني على توجيه التهنئة لفريق طلائع الجيش بعد تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفريق استحق الانتصار بجدارة.

وقال إن لاعبي طلائع الجيش ظهروا بروح قتالية كبيرة طوال المباراة، وقدموا أداءً قويًا داخل الملعب، رغم الفارق الكبير في الإمكانيات والعقود مقارنة بلاعبي الأهلي.

مقارنة بين الإمكانيات والنتيجة

وأشار حسني إلى أن المفارقة الكبيرة في المباراة تكمن في أن طلائع الجيش يمتلك إمكانيات مالية وعقودًا أقل بكثير من الأهلي، ومع ذلك نجح في تحقيق الفوز بسهولة.

وأوضح أن ذلك يعكس مدى الروح والإصرار لدى لاعبي طلائع الجيش، في مقابل تراجع واضح في مستوى وحماس لاعبي الأهلي خلال اللقاء.

انتقاد غياب الروح داخل الأهلي

ووجّه نجم الأهلي السابق انتقادات حادة لأداء لاعبي الفريق، مؤكدًا أن الأهلي ظهر بلا طعم أو شكل أو روح داخل الملعب.

وأضاف أن الروح التي اعتاد جمهور الأهلي رؤيتها في الفريق خلال الموسم الماضي لم تكن موجودة في هذه المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين بدوا بعيدين تمامًا عن مستواهم الحقيقي هذا الموسم.

انتقادات للجهاز الفني

كما انتقد حسني الجهاز الفني للفريق، موضحًا أن المدير الفني لم يتدخل بالشكل المطلوب خلال المباراة، وبدا وكأنه يكتفي بالمشاهدة دون محاولة تصحيح الأخطاء أو تحفيز اللاعبين.

وأكد أن الفريق كان بحاجة إلى رد فعل قوي من الجهاز الفني داخل الملعب.

رسالة للاعبي الأهلي

واختتم أسامة حسني تصريحاته برسالة واضحة للاعبي الأهلي، مؤكدًا أن بعض اللاعبين بدوا وكأنهم يلعبون بلا دافع، وكأنهم اكتفوا بما حققوه من عقود وإعلانات.

وشدد على أن جماهير الأهلي تنتظر رؤية فريق يقاتل داخل الملعب، ويحافظ على مكانة النادي وتاريخه في المنافسة على البطولات