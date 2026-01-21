رئيس الوزراء الفلسطيني: نرغب في التعاون مع مجلس السلام وعلى اسرائيل احترام اتفاقياتها

لفت رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إلى أن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية وقعتا على معاهدة أوسلو الدولية داخل البيت الأبيض، مبينا أن هذه المعاهدة تنظم عملية جمع الضرائب في فلسطين ولكن دولة الاحتلال انتهكت بنودها الاقتصادية، وقامت باحتجاز 4 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين منذ أكثر من 8 أشهر.

وأوضح أن الحوار محدود مع الجانب الإسرائيلي الذي قام بتهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم حتى في المخيمات مثل جنين وطولكرم، وقام بإنشاء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد رغبة الحكومة الفلسطينية في التعاون مع مجلس السلام بقطاع غزة ولجنة التكنوقراط، مطالبا إسرائيل باحترام الاتفاقات والانسحاب من قطاع غزة.