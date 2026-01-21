الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الدور الأمريكي في رعاية ملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.



مسار الاستقرار في المنطقة

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، دعم مصر للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبرًا أن التنسيق المصري - الأمريكي يمثل ركيزة أساسية لدفع مسار الاستقرار في المنطقة، وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس ترامب لمصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس تفهمًا أمريكيًا لأهمية الحفاظ على حقوق مصر المائية، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويجنب المنطقة أي توترات.

تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

وشدد الرئيس السيسي على استمرار مصر في العمل مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعم الحلول السياسية للأزمات الراهنة.