ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حركة حماس تواجه «اختبارا حاسما» خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السلام في الشرق الأوسط مرتبط بموافقتها على التخلي عن سلاحها.

وأضاف ترامب، أن الحركة «ولدت والسلاح في أيدي عناصرها»، معتبرا أن قرار نزع السلاح ليس سهلا، لكنه ضروري.

وأوضح أن واشنطن ستتضح لها الصورة قريبا بشأن موقف حماس النهائي، محذرا من أنه في حال رفضت التخلي عن سلاحها؛ «ستكون هناك عواقب قاسية».

وأشار إلى وجود «مشكلة قائمة» مع حزب الله في لبنان، لافتًا إلى أن التطورات هناك ما زالت قيد المتابعة.

وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن استخدام القاذفات ضد إيران؛ كان عاملا رئيسيا في تحقيق ما وصفه بالسلام الإقليمي، مؤكدا أن سياسة الحزم هي التي فرضت الاستقرار في المنطقة.