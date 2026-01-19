حماس: افتتاح الاحتلال مستوطنة جديدة يشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الاستيطان الاستعماري

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن إقدام المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على افتتاح مستوطنة جديدة تحمل اسم “عش الغراب” شرقي مدينة بيت لحم، يشكل تصعيداً خطيراً في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويؤكد مضيّ حكومة الاحتلال في فرض وقائع بالقوة على الأرض، في تحدٍ واضح لكل التحذيرات الدولية.

وأوضح مرداوي اليوم الإثنين، أن إقامة مستوطنات جديدة على أراضينا الفلسطينية، هي جزء من مخطط ممنهج يستهدف تطويق محافظات الضفة، وتكريس مشروع الضم والتهجير القسري بحق شعب فلسطين.

وشدد على أن هذه السياسات الاستيطانية، لن تغير من هوية الأرض الفلسطينية ولن تمنح الاحتلال أي شرعية، بل ستزيد من حالة الغضب الشعبي، وتعزز تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه.

ودعا القيادي في الحركة، قائلا: جماهير شعبنا إلى أوسع حالة من الحشد والتكاتف لمواجهة هذا التصعيد الاستيطاني، وتعزيز الصمود والتواجد في المناطق المستهدفة، كما نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاستيطان، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المتواصلة.

