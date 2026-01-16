بالضفة الغربية .. سقوط مروحية عسكرية إسرائيلية قرب منطقة كيسان



أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وفي سياق أخر ؛ كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اصدرت قرار بمنع ، وزير شئون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.



وقالت الوزارة في بيان حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة، عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.



وأمهلت سلطات الاحتلال الوزير 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة تستهدف القيادات المقدسية والمسؤولين الفلسطينيين في المدينة.



ويُعد هذا الإجراء تصعيداً جديداً ضمن محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس والحد من نشاطها في دعم صمود المواطنين ومتابعة قضاياهم.



كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مطلع العام الماضي قرارا بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة شهور.