الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صحفياً أثناء قيامه بتغطية الأحداث الميدانية في مدينة الظاهرية جنوب الضفة الغربية.



وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال منطقة التوتر خلال المواجهات في المدينة، وأقدمت على اعتقال الصحفي أثناء توثيقه للأحداث وتغطيتها لصالح إحدى الوسائل الإعلامية، دون الكشف عن الوجهة التي نُقل إليها حتى اللحظة.



وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات على الطواقم الصحفية خلال الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، وسط مطالبات دولية مستمرة بضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو استهداف.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني أيمن الصفدى، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت التهدئة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

إدخال المساعدات الإنسانية



ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الوزيران على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، مع ضرورة المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وتحقيق استقرار دائم.