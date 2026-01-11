قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
أخبار العالم

الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية

فرناس حفظي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، صحفياً أثناء قيامه بتغطية الأحداث الميدانية في مدينة الظاهرية جنوب الضفة الغربية.


وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال منطقة التوتر خلال المواجهات في المدينة، وأقدمت على اعتقال الصحفي أثناء توثيقه للأحداث وتغطيتها لصالح إحدى الوسائل الإعلامية، دون الكشف عن الوجهة التي نُقل إليها حتى اللحظة.


وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاعتداءات على الطواقم الصحفية خلال الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية، وسط مطالبات دولية مستمرة بضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو استهداف.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني أيمن الصفدى، خلال اتصال هاتفي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن تثبيت التهدئة ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

إدخال المساعدات الإنسانية


ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد الوزيران على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، مع ضرورة المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وتحقيق استقرار دائم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الظاهرية جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال الضفة الغربية

