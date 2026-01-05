قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي مؤسس موقع ويكيليكس يترافع عن مادورو
مندوب بنما بمجلس الأمن: الأوضاع تدهورت في فنزويلا بسبب نظام مادورو
يشعر بالقلق.. جوتيرش يعلق على الأوضاع في فنزويلا بعد اعتقال مادورو
أول 15 دقيقة.. منتخب مصر يسيطر ومرموش يهدر إنفرادًا بمرمى بنين
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله وحماس في لبنان

فرناس حفظي

 أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله وحماس في عين الطاينة والمنارة جنوب لبنان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، إنذاراً جديداً بالإخلاء لقريتي حتا وعين الطاينة جنوب لبنان،  وجاء في البيان أن بنية حزب الله التحتية ستتعرض لهجوم قريباً.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي  إخلاء لسكان قريتي عنان والمنارة في جنوب لبنان.

وأوضح في بيانه أن  القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً قريباً على مواقع تابعة لحماس في المنطقتين،  وطُلب من السكان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين في هجوم بسيارة مفخخة في قرية باريكا جنوب البلاد، وقع في وقت سابق و نسب إلى الجيش الإسرائيلي.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال يقول إنه استهدف عنصرين من حزب الله في غارة على بلدة الجميجمة جنوبي لبنان.

وأضافت أن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي، وأن الاحتلال أصدر 991 إخطار هدم خلال العام الماضي.


وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن سلطات الاحتلال تحكم قبضتها على 70% من المناطق المصنفة “ج” وأن سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية.


 

الجيش الإسرائيلي حزب الله لبنان إسرائيل جنوب لبنان حماس

