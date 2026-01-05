الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 4 قرى في لبنان : سنهاجم قريبا

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، إنذاراً جديداً بالإخلاء لقريتي حتا وعين الطاينة جنوب لبنان، وجاء في البيان أن بنية حزب الله التحتية ستتعرض لهجوم قريباً.



وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء لسكان قريتي عنان والمنارة في جنوب لبنان.

وأوضح في بيانه أن القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً قريباً على مواقع تابعة لحماس في المنطقتين، وطُلب من السكان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين في هجوم بسيارة مفخخة في قرية باريكا جنوب البلاد، وقع في وقت سابق و نسب إلى الجيش الإسرائيلي.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال يقول إنه استهدف عنصرين من حزب الله في غارة على بلدة الجميجمة جنوبي لبنان.

وأضافت أن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي، وأن الاحتلال أصدر 991 إخطار هدم خلال العام الماضي.



وأشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى أن سلطات الاحتلال تحكم قبضتها على 70% من المناطق المصنفة “ج” وأن سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية.