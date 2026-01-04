طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أسقطت قنبلة على قرية عديسة في جنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار حتى الآن.



وأضافت التقارير أن الحادث يأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني على الحدود الجنوبية، وسط ترقب لتداعيات التطورات الميدانية في المنطقة.

وفي وقت سابق، تعرض جنود من قوات السلام في لبنان اليونيفيل لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترا، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".

وبحسب البيان الصادر عن اليونيفيل ؛ فقد ذكرت القوة الأممية بلبنان إن بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا، مشيرة إلى أنها لم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات.

وقال بيان اليونيفيل : من المرجح أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الاحتلال جنوب الخط الأزرق في الحالتين".

كما أشار البيان إلى أن اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

ولفتت القوة الدولية إلى أنها أبلغت جيش الاحتلال مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".

وأكدت اليونيفيل على أن هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، مما ينذر بظاهرة مقلقة، معتبرة أن الهجمات على قواتها أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

اليونيفيل يعلن إصابة أحد جنوده نتيجة هجوم إسرائيلي على لبنان