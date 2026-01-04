قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يسافر إلى المغرب لمؤازرة منتخب مصر في مباراة بنين
جراحة دقيقة لطفلة 7 سنوات بمستشفى المنصورة.. لحظات تحبس الأنفاس
بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
أفادت  وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أسقطت قنبلة على قرية عديسة في جنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار حتى الآن.


وأضافت  التقارير أن الحادث يأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني على الحدود الجنوبية، وسط ترقب لتداعيات التطورات الميدانية في المنطقة.

وفي وقت سابق، تعرض جنود من قوات السلام في لبنان اليونيفيل لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترا، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".

وبحسب البيان الصادر عن اليونيفيل ؛  فقد ذكرت القوة الأممية بلبنان إن بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا، مشيرة إلى أنها لم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات.

وقال بيان اليونيفيل : من المرجح أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الاحتلال جنوب الخط الأزرق في الحالتين".

كما أشار البيان إلى أن اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

ولفتت القوة الدولية إلى أنها أبلغت جيش الاحتلال مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".

وأكدت اليونيفيل على أن هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، مما ينذر بظاهرة مقلقة، معتبرة أن الهجمات على قواتها أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

اليونيفيل يعلن إصابة أحد جنوده نتيجة هجوم إسرائيلي على لبنان

