الحكومة اللبنانية: ما يتم تداوله بشأن تحركات لأنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو للقلق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، قال إن ما يتم تداوله بشأن تحركات لأنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو للقلق.



وأضاف أنه على الأجهزة الأمنية التحقق من صحة هذه الأنباء واتخاذ التدابير المناسبة، ويجب درء مخاطر القيام بأعمال تسيء إلى سوريا وأمنها في لبنان أو انطلاقا منه.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات الاحتلال توغلت فجرًا في بلدة عديسة الجنوبية حيث فجرت منزلًا في أحد الأحياء المأهولة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد أفادت في وقت سابق بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُكثف استعداداته لشن عملية عسكري محتمل ضد حزب الله في لبنان، بدعوى رصد محاولات للحزب لإعادة بناء قدراته.

ووفقًا للصحيفة العبرية، تشير المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن حزب الله يسعى لترميم قوات "الرضوان" وتكديس منظومات هجومية شمال نهر الليطاني، وهو ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي لتكثيف ضرباته لمراكز التدريب في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن محاولات حزب الله تتضمن توجيه "أنظمة صواريخ دقيقة" نحو تل أبيب، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة من واشنطن يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال يعتزم عرض خططه الهجومية على نتنياهو فور عودته من واشنطن، متذرعا بأن التحركات في لبنان "لا تفي بشروط وقف إطلاق النار".