معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان

يُكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لشن عملية عسكري محتمل ضد حزب الله في لبنان، بدعوى رصد محاولات للحزب لإعادة بناء قدراته، حسب ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية.



ووفقًا للصحيفة العبرية، تشير المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن حزب الله يسعى لترميم قوات "الرضوان" وتكديس منظومات هجومية شمال نهر الليطاني، وهو ما دفع سلاح الجو الإسرائيلي لتكثيف ضرباته لمراكز التدريب في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت أن محاولات حزب الله تتضمن توجيه "أنظمة صواريخ دقيقة" نحو تل أبيب، وذلك بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة من واشنطن يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال يعتزم عرض خططه الهجومية على نتنياهو فور عودته من واشنطن، متذرعا بأن التحركات في لبنان "لا تفي بشروط وقف إطلاق النار".

ونوّهت الصحيفة، إلى أن تل أبيب تتوقع أن تعلن الحكومة اللبنانية خلال الساعات أو الأيام المقبلة انتهاء عملية نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، مع رفض توسيع العملية لتشمل شمال النهر.وأكدت مصادر عسكرية أن "عدم نية الجيش اللبناني مواصلة نزع السلاح سيدفع إسرائيل للقيام بذلك بنفسها".