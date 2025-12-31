قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهرامات ومراكب خوفو.. أشكال مبهرة بالدرون تزين سماء العاصمة الجديدة احتفالا بعام 2026
شيخ الأزهر: تهنئة المسيحيين بالأعياد انعكاس للقيم الإسلامية السمحة
دعاء استقبال العام الجديد 2026.. أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات في دقائق
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة

الدكتور محمد غريب أمين سر حركة فتح بالقاهرة
الدكتور محمد غريب أمين سر حركة فتح بالقاهرة
الديب أبوعلي

قال أمين سر حركة فتح في جمهورية مصر العربية د. محمد غريب، إن حركة فتح ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة ورائدتها، وستظل قائدة لمسيرة النضال؛ حتى الحرية والاستقلال والعودة.

وأشار إلى أن إيقاد شعلة الثورة؛ يمثل رمزًا لديمومة النضال، واستمرار جذوته عبر الأجيال، لافتا إلى أن الانطلاقة شكَّلت العبور من الوجود إلى الفعل، وخلقت واقعًا جديدًا في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى 61 لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث أوقد سفير دولة فلسطين بمصر، دياب اللوح، شعلة الانطلاقة، في مقر السفارة بالعاصمة المصرية.
 

فلسطين قضية الأمة

من جهته، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير قائد مصطفى، إن انطلاقة الثورة الفلسطينية أعادت للقضية بعدها الوطني والقومي، ورسخت في الوعي العربي والدولي حقيقة أن الشعب الفلسطيني صاحب حق، وأن نضاله من أجل الحرية والاستقلال نضال مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأمة العربية جمعاء، وقضية عدالة إنسانية بامتياز.

وفي كلمته باسم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حيَّا “سمير أبو مدللة” الذكرى الخالدة لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، مؤكدًا أنها كانت وستبقى مشروعًا تحرريًا جامعًا، وأن جوهرها يتمثل في الوحدة الوطنية والشراكة والمقاومة بكل أشكالها في مواجهة الاحتلال وحرب الإبادة، لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه القتل والتدمير والحصار والتجويع.

وأكد مدللة أن وحدة الصف الوطني هي روح الثورة وسر الانطلاقة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى البيت الوطني الجامع ولا بديل عنها، داعيًا إلى بلورة استراتيجية نضالية وطنية موحدة سياسية وشعبية وميدانية، لمواجهة العدوان على غزة، والتصدي لمشاريع الضم والاستيطان في الضفة الغربية، والدفاع عن القدس وحماية الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.

وردد الحضور هتافات تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية، ومواصلة السير على درب الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بقيادة الرئيس محمود عباس.

حركة فتح جمهورية مصر العربية محمد غريب الثورة الفلسطينية المعاصرة سفارة دولة فلسطين بالقاهرة فلسطين دولة فلسطين الذكرى 61 لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح دياب اللوح قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية قطاع غزة الاستيطان القدس الرئيس محمود عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم: طالما فيه حد بيحبك من كل قلبه عمرك ما هتبقى لوحدك

انغام

بأغنية أنا ساندة عليك.. أنغام تبدأ حفلها فى السعودية وسط تفاعل كبير

اشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي يقدم أهم نصيحة مع بداية 2026: نااام

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

فيديو

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد